Зруйновано п'ять будинків, 17 загиблих: наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам на ліквідацію наслідків прильотів

Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста

У ніч проти 9 жовтня російські військові завдали ракетного удару по Запоріжжю. Місцева влада уже підтвердила, що атака забрала життя 17 людей.

Моторошні наслідки атаки РФ на Запоріжжя фото з відкритих джерел

Секретар міськради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста.

За попередніми даними, п'ять приватних будинків зруйновано та близько 40 – постраждало.

На цей час відомо про 17 загиблих.

Рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам на ліквідацію наслідків прильотів.

«Комунальники починають працювати, але людей не вистачає. Тому всі небайдужі запоріжці можуть долучитись до розбирання завалів», – попросив Куртєв.

Нагадаємо, внаслідок першого ворожого обстрілу було пошкоджено інфраструктуру міста.