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ЗСУ, ймовірно, просунулися поблизу Бахмута: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ, ймовірно, просунулися поблизу Бахмута: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська утримують позиції на лівобережжі Херсонщини

Збройні сили України продовжують вести бої з окупантами на різних ділянках фронту. Українські джерела стверджували, що ЗСУ просунулися в районі Богданівки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північний схід від Куп’янська на тлі позиційних боїв на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри показують, що російські війська незначно просунулися на північній околиці Синьківки. Позиційні бої тривали в районі Табаївки, Тернів, Ямполівки, Білогорівки. 

7 березня в районі Бахмута тривали позиційні бої. Українські джерела стверджували, що ЗСУ просунулися в районі Богданівки. Позиційні бої тривали біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, Південного та Нью-Йорка. 

Повідомляється, що 7 березня в районі Авдіївки тривали позиційні бої. Російські блогери стверджували, що українські сили успішно контратакували поблизу Бердичів і витіснили російські сили з невизначених позицій, хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження цієї заяви.

Позиційні бої тривали в районі Степового та Бердичів, Тоненького та Орлівки, Первомайського та Невельського. Речник Таврійського угруповання військ України Дмитро Лиховій заявив, що російські війська зосереджують наступальні дії в напрямку Тоненького.

Російські сили нещодавно просунулися на захід і південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв у цьому районі 7 березня. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися далі вулицею Піщаною в Георгіївці, а також за підтримки бронетехніки просунулися до крайньої західної точки в Новомихайлівці. ISW не знайшов візуального підтвердження цих заяв.

Пресслужба Таврійського угруповання військ 7 березня опублікувала кадри відбиття українськими силами механізованих штурмів поблизу Новомихайлівки 6 березня та повідомила, що українські війська в цьому районі знищили 12 одиниць російської бронетехніки. 

7 березня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного та Вербового. Російський блогер заявив, що українські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) ускладнюють використання російськими військами безпілотників на Запорізькому напрямку.

Тривали позиційні бої на лівобережжі Херсонщини в районі Кринок. Російські блогери стверджували, що українські війська утримують позиції в дачній зоні біля Антонівського мосту.

Теги: війна фронт ЗСУ наступ

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