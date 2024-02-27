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Коли відкриється «Бориспіль»? Данілов дав тверезу оцінку заявам урядовців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Коли відкриється «Бориспіль»? Данілов дав тверезу оцінку заявам урядовців
Як пояснив секретар РНБО, очікувати відкриття «Борисполя» найближчим часом не варто
фото з відкритих джерел

Данілов наголосив, що повітряний простір буде закритий до того моменту, поки не буде відповідних гарантій безпеки

Очікувати відкриття аеропортів найближчим часом не варто, адже для цього потрібні гарантії безпеки. Про це журналісту Унн повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Зокрема, Данілов наголосив, що повітряний простір буде закритий до того моменту, поки не буде відповідних гарантій безпеки. Зокрема, над ними також працюють закордонні партнери.

«Ніхто (повітряний – «Главком») простір не відкриє, якщо не буде гарантій безпеки – це природна річ. На сьогодні працюють в тому числі закордонні наші друзі з цього приводу. Як тільки будуть готові відповідні процедури ми відразу з вами можемо до цього повертатися», – сказав Данілов.

Також Данілов заявив, що також має бути розв'язане питання зі страхуванням польотів.

«Якщо не буде питання безпеки закрите, якщо не буде закрите питання страхування, якщо ми не будемо розуміти в який спосіб це все буде відбуватися, то вкрай складно все це буде вирішувати», – розповів він.

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що Україна докладає зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює над відкриттям аеропортів для цивільних літаків, зокрема аеропорту «Бориспіль». Ба більше, у грудні з аеропорту «Бориспіль» з часу повномасштабного вторгнення вилетів перший цивільний літак.

Теги: війна Олексій Данілов аеропорт Аеропорт Бориспіль лоукостери

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