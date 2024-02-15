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Працівники СБУ, які стежили за Bihus.Info, опинилися на фронті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Працівники СБУ, які стежили за Bihus.Info, опинилися на фронті
Згідно з наказом голови СБУ, співробітники служби переміщені для виконання оперативно-бойових завдань на території Донецької та Луганської областей
фото: скріншот з відео

Йдеться про співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ – Ігоря Кравченка, Євгена Коноваленка і Тараса Садовника

Співробітників Служби безпеки України, які причетні до стеження за редакцією Bihus.Іnfo, перевели у зону проведення бойових дій. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Bihus.Іnfo, яку опублікували у четвер, 15 лютого.

Зокрема, йдеться про співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ – Ігоря Кравченка, Євгена Коноваленка і Тараса Садовника.

У відповіді на запит сказано, що вони залишилися працювати у службі, а екскерівника ДЗНД Романа Семенченка звільнили указом президента 31 січня.

«Зазначені у вашому запиті співробітники СБУ, згідно з наказом голови Служби безпеки України, переміщені для виконання оперативно-бойових завдань у зону проведення бойових дій, зокрема на території Донецької та Луганської областей», – сказано у документі.

СБУ додала, що замість Семенченка департамент захисту державності тимчасово очолює Андрій Іщук, проте СБУ займається переформатуванням роботи вказаного підрозділу.

Малюк відправив у зону проведення бойових дій співробітників Служби безпеки України, які причетні до стеження за редакцією Bihus.Іnfo
Малюк відправив у зону проведення бойових дій співробітників Служби безпеки України, які причетні до стеження за редакцією Bihus.Іnfo
фото: Telegram/Bihus.Info

Нагадаємо, 16 січня у мережу злили відео із нібито вживанням наркотиків журналістами Bihus.Info під час новорічного корпоративу. Його поширив Youtube-канал «Народна правда», який зазначив, що є «проукраїнським інформаційним ресурсом, покликаним відповідати високим стандартам сучасної журналістики та професійної етики».

Засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що на відео – частина команди, а саме оператори, при цьому, за його словами, самі журналісти наркотики не вживали.

Водночас Бігус заявив, що за членами команди Bihus.Info стежили близько року: фрагменти прослуховування змонтовані з декількох епізодів, між якими минули місяці. За його словами, камери в номерах заміського комплексу, де співробітники проєкту святкували корпоратив, встановили представники «поки невстановленої служби».

СБУ прокоментувала розслідування Bihus.Info щодо стеження за журналістами в заміському комплексі «Українське село». Пресслужба заявила, що окремі співробітники Bihus.Info були клієнтами дилерів, які розповсюджували наркотики.

Згодом Малюк офіційно прокоментував стеження за редакцією Bihus.Info

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Теги: СБУ журналіст війна

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