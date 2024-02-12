Новообраний президент Фінлядії зробив заяву про майбутні відносини з Росією

За словами нового президента Фінляндії, відносин з Росією на політичному рівні «немає і не буде»

Переможець президентських виборів у Фінляндії Александер Стубб заявив, що до завершення війни в Україні не може бути відносин з Росією на політичному рівні. Про це Стубб сказав на пресконференції після перемоги на виборах, його цитує Yle.

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Стубб зазначив, що між Росією і Фінляндією є контакти на рівні дипломатів і прикордонних служб, однак на політичному рівні відносин немає.

«Політика щодо Росії проста. Дипломатичні та офіційні відносини залишаються, але відносин з РФ на політичному рівні немає і не буде, поки Росія не припинить війну в Україні», – заявив Стубб.

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За словами політика, позиція Фінляндії щодо підтримки України у війні з Росією не зміниться.

«Я б хотів продовжити лінію (президента, що йде з посади – «Главком») Саулі Нііністьо», – запевнив Стубб.

Президент також зазначив, що ситуація з безпекою в Європі змінилася після нападу Росії на Україну, і тепер членство в НАТО та ЄС визначають зовнішню політику і політику безпеки Фінляндії.

Політик додав, що збирається керувати зовнішньою політикою Фінляндії в тісній співпраці з парламентом та займе активну позицію в ролі верховного головнокомандувача.

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Нагадаємо, у другому турі виборів президента Фінляндії переміг колишній прем'єр-міністр країни Александр Стубб. За результатами підрахунку, Александр Стубб набрав 51,6% голосів. Його головний конкурент – Пекка Хаавісто поступився кількома відсотками голосів (набрав 48,4%). Він визнав поразку і привітав свого опонента.

Як повідомлялося, у Фінляндії 28 січня відбулися перші за 12 років президентські вибори. Жоден з кандидатів не отримав переважної більшості голосів, тому відбувся другий тур голосування.

За результатами першого туру голосування, лідирували колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб, який набирає 27,2% та ексочільник МЗС Пекка Хаавісто – 25,8%.