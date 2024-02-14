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Скільки покинутих сільгоспземель на лінії фронту: оприлюднено дані

Катерина Іванова
glavcom.ua
Скільки покинутих сільгоспземель на лінії фронту: оприлюднено дані
Фахівці пояснюють, що господарі залишають землі, якщо їх обробка є фізично небезпечною, невигідною або матеріально неможливою
фото з відкритих джерел

Значну небезпеку для роботи на полях становлять заховані міни та гранати, що не розірвалися

Щонайменше 1,4 млн га орних земель залишилися необробленими вздовж фронту внаслідок бойових дій на сході України. Про це свідчать результати дослідження німецького Інституту сільськогосподарського розвитку в країнах з перехідною економікою.

Зазначається, що внаслідок широкомасштабного російського вторгнення значна кількість родючих сільськогосподарських угідь в Україні залишилася під паром – не засіяною, особливо вздовж лінії фронту в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях.

«Ми використовуємо супутникові знімки Sentinel-2, щоб оцінити масштаби покинутих орних земель по обидва боки лінії фронту. Дані показують, що щонайменше 14 тис. км² (1,4 млн га) колишньої обробленої землі вздовж фронту залишилися необробленими внаслідок війни. З них 8 тис. км² (0,8 млн га) знаходяться на підконтрольних Україні територіях», — говориться у повідомленні. 

Близько 1,4 млн га орних земель залишилися необробленими вздовж фронту внаслідок бойових дій на сході України
Близько 1,4 млн га орних земель залишилися необробленими вздовж фронту внаслідок бойових дій на сході України
фото: agroportal.ua

Фахівці пояснюють, що господарі залишають землі, якщо їх обробка є фізично небезпечною, невигідною або матеріально неможливою. Наприклад, вирощування стає нерентабельним, якщо війна призвела до руйнування важливої сільськогосподарської інфраструктури (наприклад, силосів або машин), якщо робоча сила виїхала із зон конфлікту або була призвана до армії. Значну небезпеку становлять також заховані під земною поверхнею міни та гранати, що не розірвалися.

Нагадаємо, Міністр агрополітики пояснив, чи варто допускати холдинги на ринок землі під час війни. Микола Сольський зазначає, всі страхи щодо розширення списку покупців землі з 2024 року є надуманими спекуляціями.

Польща відкрила справу через мітингувальників, які висипали українське зерно.

«Розслідування розпочато за двома напрямками – це знищення майна та порушення митної безпеки. У справі тривають процесуальні дії. Ми опитуємо свідків, забезпечуємо моніторинг і документування цих трьох транспортів», – зазначила речниця окружної прокуратури в Люблін Агнешка Кепка.

Вказано, що за відповідні порушення передбачено п’ять років позбавлення волі.

Нещодавно польські фермери на пункті пропуску «Яготин-Дорогуськ» висипали зерно з вантажівок, які прямувала з нашої країни. У Центрі протидії дезінформації при РНБО встановили, що організатором цієї провокації є Рафал Маклер. Це лише підтверджує, що вона відповідає інтересам Росії, яка намагається розсварити українців та поляків. 

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Теги: міністр війна ринок зерно розслідування Микола Сольський

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