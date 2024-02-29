Головна Думки вголос Віктор Шлінчак
search button user button menu button
Віктор Шлінчак журналіст, засновник «Главкома»

«Отсель грозить мы будем Вашингтону». Перші висновки з нової промови Путіна

glavcom.ua
Російський диктатор Володимир Путін виступив із щорічним посланням
скріншот з відео

Це вже очевидно: Путін не сподівався, що війна з Україною затягнеться аж настільки

Не розумію, чому послання Путіна називалось посланням Федеральним зборам, якщо перші майже 25 хвилин очільник Кремля звертався до ненависного йому Заходу.

Ця частина, яка стосувалася безпосередньо нас, була прогнозованою. Погрози ядеррою зброєю, надування щік і махання кулачком. Здавалось, що в якийсь момент він зніме пантофлю і битиме нею по трибуні.

Це вже очевидно: Путін не сподівався, що війна з Україною затягнеться аж настільки. В текст послання навіть просочилися жалкування, «що Захід хоче виягнути нас в гонку озброєнь», як ще було за часів Союзу, що витрачав на озброєння 13% ВВП.

Але головна мена сигналу залишається такою ж, як і була. Це так звана «стратегічна стабільність в світі», яку він готовий обговорювати з США, бо «без суверенної, сильної Росії ніякий світопорядок неможливий».

Найдивніше, що про Китай та розпіарену раніше співпрацю не було згадано жодного слова - ніби цього третього полюсу не існує. Цікаво, як на це відреагує Пекін, якого виключили із контексту?

Не обійшлося і без погроз Європі, «яка забула, що таке війна». Мовляв, «ми можемо нагадати», що наслідки для «натівських інтервентів», якщо вони зайдуть в Україну, «будуть трагічними».

А далі пішов текст про надої, освіту молодьож, водку та інші «житєйські проблеми». Явно передвиборчі меседжі, яким безперестанно рукоплескала старіюча російська еліта.

Особливо показовою була реакція на всі ці словесні вихлопи Ельвіри Набіулліної, глави російського Центробанку. Вона постійно дивилася приречено кудись собі під ноги. Бо, очевидно, як ніхто, прекрасно розуміє, що саме на її плечі лягає основна відповідальність як за покриття псевдоісторичних фантазій та геополітичних реалізацій кремлівського очільника, так і за «устойчивость всей экономики страны». Це разюче контрастувало з впевненістю, яку намагався втюхати слухачам спікер.

Зрештою, нам своє робити. Тримаймося.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними глави держави, під час війни загинула 31 тисяча військових
Наші втрати. Як реагувати на заяву президента
27 лютого, 20:44
Макрон заявив, що західні країни «мають намір зробити все необхідне, щоб Росія не могла» перемогти в цій війні
Макрон прокоментував можливість відправки військ НАТО в Україну
27 лютого, 03:20
Команда Навального вважає, що опозиціонера було вбито
Команда Навального підтвердила смерть опозиціонера і висунула свою версію
17 лютого, 13:10
За словами Павлюка, винищувачі з'являться саме тоді, коли Україна готова буде ефективно їх використовувати і обслуговувати
Міноборони пояснило, коли Україна зможе отримати F-16
15 лютого, 15:32
Екіпаж у майже 90 моряків мав бути на борту корабля «Цезар Куніков»
ЗСУ назвали кількість моряків, які могли перебувати на знищеному кораблі РФ
14 лютого, 12:04
ічний Путін, що крайні 25 років керує країною, не може кинути виклик старості
Чорний лебідь для Путіна
10 лютого, 16:07
З осені 2023 року оперативно-стратегічне угруповання «Хортиця», яким командує Сирський, відповідає за ділянку фронту біля Куп'янська і Лиману
Улюблений генерал Зеленського. Що відомо про нового головкома, який замінить Залужного
8 лютого, 19:29
За словами Зеленського, однією з переліку ключових цілей на 2024 рік є завдання побудувати в армії дієву систему ротацій
Зеленський назвав перелік змін у ЗСУ, які відбудуться найближчим часом
8 лютого, 19:12
Кросовери Changan CS35 та CS75 FL, які пішли з російського авторинку
Відразу п'ять китайських моделей авто пішли з Росії у січні
5 лютого, 20:00

Віктор Шлінчак

«Отсель грозить мы будем Вашингтону». Перші висновки з нової промови Путіна
«Отсель грозить мы будем Вашингтону». Перші висновки з нової промови Путіна
Що станеться з Росією після «президентських виборів Путіна»
Що станеться з Росією після «президентських виборів Путіна»
Тихановська номер два? Чи зможе у росіян з'явитись новий лідер опозиції?
Тихановська номер два? Чи зможе у росіян з'явитись новий лідер опозиції?
Кремль визнав провал інтерв'ю Путіна
Кремль визнав провал інтерв'ю Путіна
Путін призначив собі «конкурента»
Путін призначив собі «конкурента»
Психологія звільнення Залужного
Психологія звільнення Залужного

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
339K
Китай відреагував на заяву Макрона щодо можливого відправлення військ до України
91K
Німеччина розпочала масштабні перевірки фальшивих «біженців з України» – Welt
59K
Борис Джонсон звернувся до Путіна з пропозицією
40K
Шольц заявив, що Британія допомагає ЗСУ у наведенні ракет та отримав відповідь
6303
Криза, яка чекає на українські міста. Що робити?
5266
З 1 березня українці зможуть легально перебувати на території двох країн ЄС лише 90 днів

Новини

Голова Комітету економістів України оцінив ідею платного бронювання від мобілізації
Сьогодні, 12:54
Окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати енергетичні об’єкти – розвідка
Сьогодні, 12:43
Місцями туман, без опадів: прогноз погоди на 29 лютого
Сьогодні, 05:50
День цифрового навчання. Які свята відзначаємо 29 лютого
Сьогодні, 00:22
Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Вчора, 06:30
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
У Київ Мілітарі Хаб працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги
29 лютого, 09:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua