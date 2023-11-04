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ЗСУ ліквідували чергового російського командира: подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували чергового російського командира: подробиці
Окупант охоче долучився до так званої Спеціальної воєнної операції в Україні
фото з відкритих джерел

Окупант встиг взяти участь у війнах в Афганістані та Чечні

Українські військові ліквідували командира російського козачого батальйону «Терек» із позивним «Кедр». Про це повідомляє пропагандистський телеграм-канал «Тринадцятий».

Росіяни розповідають про «вічну пам'ять герою», мовляв, «Кедр» мав купу орденів та відзнак. Відомо, що росіянин встиг взяти участь у війнах в Афганістані та Чечні, а також охоче долучився до так званої Спеціальної воєнної операції в Україні.

ЗСУ ліквідували чергового російського командира: подробиці фото 1

Як відзначив журналіст Юрій Бутусов, наприкінці літа цього року батальйон «Терек» перебував на Соледарському напрямку.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 листопада, українські захисники ліквідували 463 окупантів на Таврійському напрямку. Четверо росіян здалися в полон.

Теги: військові журналіст Юрій Бутусов полон

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