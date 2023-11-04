ЗСУ ліквідували чергового російського командира: подробиці

Окупант охоче долучився до так званої Спеціальної воєнної операції в Україні

Окупант встиг взяти участь у війнах в Афганістані та Чечні

Українські військові ліквідували командира російського козачого батальйону «Терек» із позивним «Кедр». Про це повідомляє пропагандистський телеграм-канал «Тринадцятий».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росіяни розповідають про «вічну пам'ять герою», мовляв, «Кедр» мав купу орденів та відзнак. Відомо, що росіянин встиг взяти участь у війнах в Афганістані та Чечні, а також охоче долучився до так званої Спеціальної воєнної операції в Україні.

Як відзначив журналіст Юрій Бутусов, наприкінці літа цього року батальйон «Терек» перебував на Соледарському напрямку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, за минулу добу, 3 листопада, українські захисники ліквідували 463 окупантів на Таврійському напрямку. Четверо росіян здалися в полон.