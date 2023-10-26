Українські воїни ліквідували топспецпризначенця ФСБ

Майора ліквідовано 6 липня 2023 року, але некрологи з'явилися лише зара

У Росії заявили про ліквідацію топ-спецпризначенця ФСБ. На момент загибелі він перебував у званні майора. Про це повідомляє Osint-експерт Іраклі Комахідзе з посиланням на некрологи.

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Зазначається, що в Україні «задвохсотили» співробітника Управління «А» Центру Спецпризначення ФСБ майора Євгена Гребьонкіна.

Відомо, що окупант народився у 1991 року народження у селі Перше-Ертиль Воронезької області. Майора ліквідовано 6 липня 2023 року, але некрологи з'явилися лише зараз. Він був випускником Рязанського училища ВДВ, але віддав перевагу рутині ФСБ.

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Нагадаємо, триває 610-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. За добу ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також вчора російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційних ударів зазнали Новоселівське, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Григорівка, Верхньокам’янське, Хромове, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новобахмутівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське, Володине Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка Запорізької області; Зміївка, Берислав, Новоберислав, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.