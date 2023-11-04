ЗСУ ліквідували ще майже пів тисячі окупантів на одному з напрямку

Наші воїни знищили ще 35 одиниць військової техніки противника

За минулу добу, 3 листопада, українські захисники ліквідували 463 окупантів на Таврійському напрямку. Четверо росіян здалися в полон. Про це повідомив об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

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Загалом протягом минулої доби на Таврійському напрямку ворог завдав 22 авіаудари, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 988 артобстрілів.

Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії протягом дня виконали 1003 вогневих завдань. Втрати РФ склали 463 особи. Четверо російських загарбників здалися в полон.

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Крім того, ЗСУ знищили 35 одиниць військової техніки противника. Зокрема, чотири танки, дев’ять ББМ, шість артсистем, один засіб ППО, сім БпЛА, шість автомобілів, дві одиниці спецтехніки, чотири склади боєприпасів.

Нагадаємо, триває 619-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Ворог завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.