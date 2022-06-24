Російські окупанти втратили майже 35 тис. осіб: дані Генштабу

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках

ЗСУ гідно відбивають атаку ворога уже протягом чотирьох місяців. За цей час українські військові знищили 34530 окупантів та 1507 танків. Такі дані повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 34530 (+100) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1507 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3637 (+5) од,

артилерійських систем – 759 (+3) од,

РСЗВ – 241 (+1) од,

засоби ППО – 99 (+0) од,

літаків – 216 (+0) од,

гелікоптерів – 183 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 622 (+2),

крилаті ракети – 137 (+0),

кораблі /катери – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2553 (+5) од,

спеціальна техніка – 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, чотири місяці триває повномасштабна війна Росії проти України. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.