Ситуація у Сєвєродонецьку: Семенченко терміново звернувся до Зеленського

Семенченко: «Зніміть мені гирю з ноги у вигляді цього нікому не потрібного домашнього арешту»

Колишній народний депутат Семен Семенченко закликав Зеленського звільнити його з-під домашнього арешту і дозволити допомогти українським воїнам звільнити Донбас. Про це він написав у Facebook.

«Навіщо я півтора роки сидів у одиночній камері в'язниці, а зараз сиджу на домашньому арешті на 60 днів? Яка в цьому користь для країни? Володимир Зеленський, зніміть мені гирю з ноги у вигляді цього нікому не потрібного домашнього арешту. Допоможіть нам», – написав Семенченко.

Він також наголосив, що добре знайомий із ситуацією у Сєвєродонецьку і готовий сформувати штурмовий підрозділ для звільнення регіону.

«Наші війська залишили Сєвєродонецьк. Я знаю ситуацію поруч, в Лисичанську, адже саме я командував штурмовим батальоном, який звільнив його влітку 2014. Там .... досить напружена ситуація. Я не збираюся один вибивати звідти путіна, я адекватна людина і знаю межі своїх можливостей.

Але я теж знаю там кожен метр землі. Ми ці метри вигризали кров'ю і потом в лiтку 2014 року. Якщо буде наказ – готовий сформувати штурмовий підрозділ і зробити це ДУЖЕ швидко. Арта артою, а воюють люди. Племена Сирії та Афганістану без будь-якої артилерії перемагали сучасні армії. Я сам вивчав їх досвід ще у у 2016-2019.

Адже ми не зупинилися у розвитку у своєму досвіді добровольцiв 2014-2015 року. У 2014-2019 я працював у комітеті оборони та безпеки ВР та вивчав досвід сучасної війни. Об'їздив пів світу - Азія, Африка, США, досвід партизанської війни та роботи приватних військових компаній. Ось скріншот спогадів – фейсбук нагадав. Цього дня чотири роки тому ми вивчали та впроваджували досвід роботи малих партизанських груп. Ми готувалися до сучасної війни заздалегідь!», – написав Семенченко.

До слова, чотири місяці триває повномасштабна війна Росії проти України. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

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