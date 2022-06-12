Титул не врятував рашиста: ЗСУ ліквідували чемпіона світу з танкового біатлону

Олексій Бакульов поїде в Росію як «вантаж 200»

Чемпіон світу з танкового біатлону росіянин Олексій Бакульов загинув у розв’язаній Путіним війні проти України

Українські захисники продовжують завдавати втрат російським загарбникам, що ведуть повномасштабну війну проти нашої країни.

Одним із ліквідованих українськими військовими рашистів став старший сержант армії РФ Олексій Бакульов, який був чемпіоном світу з танкового біатлону. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України.

«У реальному бою проти українських воїнів йому це (чемпіонський титул. – Ред.) не допомогло. Додому, до алтайського села Верх-Уймон, повернувся правильно. Офіційно денацифікований та демілітаризований», – зазначає СтратКом ЗСУ.

Чемпіон світу з танкового біатлону Олексій Бакульов із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу

Нагадаємо, станом на 11 червня загальні бойові втрати російських окупантів перевищили понад 32 тис. осіб.