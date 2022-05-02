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    Події в Україні

    ЗСУ на Донбасі розгромили «вагнерівців» – журналіст

    Найманці назвали свою зарплату на війні в Україні - ЗСУ на Донбасі розгромили «вагнерівців» – журналіст
    Найманці назвали свою зарплату на війні в Україні
    фото: flickr.com/ministryofdefenceua

    Сімох бойовиків взято в полон

    Вчора (йдеться про 30 квітня – ред.) штурмовий загін «Барс-7» зі складу приватної військової компанії «Вагнер» атакував українські позиції на Луганщині. Велика група найманців прорвалася до першої траншеї нашого опорника. Проте українські воїни не здригнулися, прийняли ближній бій і повністю розгромили супротивника. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

    Російські війська зазнали тяжких втрат, багато вбитих, а сім найманців загону «Барс-7» взяті полон воїнами однієї з наших механізованих бригад. Найманці повідомили, що їх найняли через військкомати Росії на зарплату 205 тис. рублів.

    Захоплені в полон:

    • офіцер – майор Віктор Коржавін із Челябінської області,
    • радист Сергій Богданов із Краснодарського краю, місто Тимошевськ,
    • солдат Володимир Насиров із Уфи,
    • солдат Суднєв Валерій із Іжевська,
    • молодший сержант Юшков Дмитро,
    • мешканець Луганська Коваленко Дмитро,
    • ще один громадянин Росії із Томська.

    «Усі вони, захоплені з боєм із зброєю в руках, розповіли, що загін «Барс-7» вийшов на фронт 20 квітня. За 10 днів боїв, сказали, приблизно 150 убитих та поранених із 400 людей. Дорослі люди, які, за їхніми словами, приїхали відновлювати Донбас, охороняти тил, керувати машинами і говорити по радіо, лікувати поранених. Ну прямо жодного бойовичка серед них, але чомусь взяли автомати і пішли зайняти «порожню висоту». Отакі дивні діячі.

    Причому в «Барс-7» було багато відмовників, за словами росіян, але самі вони у відмовники не пішли. Брешуть, ясна річ, приїхали вбивати, і були готові отримувати за це гроші, та ось тільки зустріли на об'єкті атаки військових професіоналів, які швидко ухвалили правильні рішення», – написав Бутусов.

    Нагадаємо, на Донбасі за тиждень знищено понад 320 одиниць техніки окупантів і 40 – авіації.

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна гроші радіо полон Україна Facebook журналіст місто окупація Юрій Бутусов #stoprussia
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    ЗСУ на Донбасі розгромили «вагнерівців» – журналіст