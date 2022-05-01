Туреччина готується до того, що російських туристів будуть бити

Посол: туристичний сектор уже думає над цією проблемою

Туристичний сектор у Туреччині уже думає над проблемою взаємин українців та росіян під час майбутнього курортного сезону. Міркують і над потенційними заходами, як запобігти сутичкам між ними. Про це у інтерв’ю «Главкому» повідомив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере. Він також прокоментував створення авіакомпанії Southwind спеціально для російських туристів, наголосивши, що це приватна ініціатива турецького туристичного сектору.

«Якщо подивитись на дані статистики щодо кількості туристів, які були до цього, то у самий пік було майже 7 млн. російських і 2 млн. українських туристів. Разом майже 9 млн. осіб. А якщо глянути на сьогоднішню ситуацію, очевидно, ми навіть не наблизимося до цих цифр. Минулі роки була пандемія короновірусу, через яку туристичний сектор зазнав значного удару. А цього року ми говоримо про втрату тисяч робочих місць у туристичному секторі. Тому з’являється низка приватних ініціатив, щоб врятувати чи мінімізувати збитки», – зауважив дипломат.

Посол також зауважив, у Туреччині сподіваються на завершення війни.

«У будь-якому випадку, звісно, ми сподіваємось, що зможемо використати турецьку магію, щоб, по-перше, звести разом переговірників – і міністрів, і лідерів держав за стіл, аби покласти край цій війні. Після цього ми зможемо думати про людей, щоб вони могли збиратися мирно. Але, звісно, до цього буде довга і складна дорога», – сказав Ягмур Ахмет Гюльдере.

Раніше турецький дипломат визнав, що гуманітарна операція у Маріуполі провалилась.

Туреччина запропонувала надати кораблі, щоб вивести біженців з Маріуполя. Та, за словами посла, тут йшлося про складнішу операцію, аніж просто про відправку кораблів, які мали забрати людей.

Також Київ запропонував Китаю як постійному члену Ради безпеки ООН стати гарантом безпеки України.

Крім того, Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про гарантії безпеки – Шольц.