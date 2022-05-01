Росія має план нападу на Молдову – The Times

Військову операцію можуть здійснити ближче до 9 травня

Російська Федерація вже розробила чіткий план вторгнення на територію Молдови. Події, які розвинуться в країні, також можуть бути вирішальними й для України. Про це пише The Times.

Посилаючись на джерело в українській розвідці, видання повідомляє про те, що Кремль вже ухвалив рішення щодо нападу. Якщо ж Росії вдасться захопити контроль над країною, то Україна стане вразливішою з воєнної точки зору.

Якщо країна-окупант визнає незалежність Придністров’я, це буде прямою загрозою та порушенням територіальної цілісності Молдови. Росія повторюватиме «донбаський сценарій», постачатиме туди зброю та захоче його приєднати до свого складу.

Тим часом російські спецслужби розглядають можливість організації безпорядків та заколотів у країні на тлі незадоволення серед місцевих через зростання цін.

Джерела журналістів вважають, що Росія також планує здійснити висадку десанту на транспортних літаках Іл-76 і гелікоптерах у Придністров’ї. Нібито вони летітимуть з летовища в Криму.

Однак видання зазначає, що ці твердження йдуть усупереч західним розвідникам, які вважають, що Росія не має достатньо можливостей, аби безпечно пролетіти над ППО українців на території Одеської області. Також для поставки боєприпасів та підсилення військових росіянам необхідно створити сухопутний «коридор» із тимчасово окупованого Херсону через Миколаївську та Одеську область, наражаючи себе на відсіч.

Військову операцію можуть здійснити ближче до 9 травня, коли президент Російської Федерації Володимир Путін, нібито, може оголосити про визнання незалежності Придністров’я. Також Росія може висадити десант одночасно з організацією заколотів та протестів у Кишиневі.

Військові аналітики Джек Вотлінг і Нік Рейнольдс із Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень вважають, що Росія може мати на меті:

відтягнути частину українських бійців на південно-західний фронт;

зупинити проєвропейський курс Молдови;

налякати Захід.

Нагадаємо, Придністровські ЗМІ готували заклик до Путіна ввести війська.

Тим часом Санду анонсувала реформу армії.

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