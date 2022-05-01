Окупанти обстріляли Оріхове на Запоріжжі: є загиблі

Ворог не може нічого вдіяти з українськими захисниками, тож вбиває мирне населення

В області рашисти намагаються штурмувати ЗСУ в районі Гуляйполя, але безуспішно

На Запоріжжі загарбники 1 травня обстрілювали багатоповерхові будинки в Оріховому, внаслідок чого двоє людей загинуло, четверо госпіталізовані з пораненнями. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Сьогодні російські військові гатили по цивільній інфраструктурі Оріхова – окупанти влучили у багатоповерхові будинки. Внаслідок ворожого обстрілу із травмами різної тяжкості в лікарні були доставлені чотири людини, ще двоє чоловіків від отриманих осколкових поранень загинули», – йдеться у повідомленні.

Старух наголосив, що війська РФ продовжують ведення повномасштабної війни проти України та наступальні дії на Запорізькому напрямку. Російські окупанти безрезультатно здійснюють штурмові дії в районі Гуляйполя. Ворог зазнає значних втрат, але натомість забирає життя та здоров’я мирного населення Запорізького краю.

Очільник ОВА розповів також про ситуацію в тимчасово окупованих населених пунктах області. Так, у Мелітополі окупанти сьогодні намагалися провести демонстрацію з нагоди Дня праці. На неї зібралося близько 40 людей. Схожа ситуація була і в Бердянську. Нечисельним відвідувачам заходу окупанти роздавали заборонені в Україні георгіївські стрічки.

Окупаційна влада призначила головою Терпінівської громади колишнього вихователя місцевого інтернату Юрія Волжаніна. Заступницею колаборанта стала Наталія Жила. Радником – Петро Пульянов, який свого часу був головою Світлодолинської сільської ради та з першого дня співпрацює з окупантами. Його «правою рукою» стала місцева жителька Юлія Оленберг.

Прокуратура Запорізької області вже готує кримінальні провадження щодо зазначених осіб, зазначив Старух.

В області тривають роботи з оборони рубежів. Спеціалісти з фортифікацій разом із військовими інженерами, солдатами та цивільними волонтерами долучаються до цієї справи, аби не дати ворогу ані найменшого шансу просунутися вглиб регіону.

Нагадаємо, розвідка оприлюднила імена окупантів, які вчиняють звірства під Маріуполем і Запоріжжям.

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