Очільник Харківщини розповів, де у області наразі «гаряче»

Сьогодні окупанти вбили трьох людей у області і поранили вісьмох

Сьогодні загарбники обстрілювали житлові квартали Харкова, зокрема Салтівку. В області зазнали обстрілів Богодухів, Золочів, Мала Данилівка. Унаслідок цих обстрілів загинули троє людей, восьмеро мирних мешканців отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, найгарячіше на території Харківщини по Ізюмському напрямку. Там ворог продовжує спроби вести наступальні дії.

«Завдяки ефективним діям наших захисників, ці спроби невдалі. Сьогодні російські окупанти вкотре зазнали великих втрат в живій силі і техніці», – повідомляє Синєгубов.

Крім того, агресор вів обстріл позицій ЗСУ в районах населених пунктів Уди та Прудянка, і зазнав великих втрат в районі селища Старий Салтів.

«Нагадую, що небезпека обстрілів на Харківщині є дуже високою. Залишайтеся по можливості в укриттях. Не нехтуйте власною безпекою, не перебувайте на вулиці без нагальної необхідності», – сказав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, ЗСУ під Ізюмом знищили командні пункти окупантів.

Напередодні Збройні сили звільнили від окупантів чотири села під Харковом .

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