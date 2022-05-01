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    Події в Україні

    На Донбасі за тиждень знищено понад 320 одиниць техніки окупантів і 40 – авіації

    Українські військовослужбовці продовжують стримувати навалу агресора - На Донбасі за тиждень знищено понад 320 одиниць техніки окупантів і 40 – авіації
    Українські військовослужбовці продовжують стримувати навалу агресора
    фото з відкритих джерел

    На Донеччині та Луганщині ЗСУ ворог намагається атакувати, та невдало

    Упродовж поточної доби, 1 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Про це інформує пресслужба ООС.

    Зокрема, українські захисники знищили два танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили сім безпілотних літальних апаратів.

    Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 63 ворожих атаки.

    Знищено:

    • 45 танків,
    • 43 артилерійські системи,
    • 4 одиниці спеціальної,
    • 149 одиниць бойової броньованої техніки,
    • 6 бойових спеціальних машин,
    • 3 одиниці спеціальної інженерної техніки,
    • 68 одиниць автомобільної техніки, в тому числі 8 паливозаправників;
    • 4 зенітні установки ворога.

    Підрозділами ППО збито шість літаків, 32 безпілотні літальні апарати та дві крилаті ракети російських окупантів.

    Нагадаємо, сьогодні на сході ЗСУ зробили «сюрприз» окупантам.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    На Донбасі за тиждень знищено понад 320 одиниць техніки окупантів і 40 – авіації