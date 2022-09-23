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Ворог атакував Одесу іранськими безпілотниками – ЗМІ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворог атакував Одесу іранськими безпілотниками – ЗМІ (відео)
Фото: frontierindia.com

Наразі в області оголошено повітряну тривогу

Сьогодні по обіді, 23 вересня, в Одесі лунають вибухи та чути звуки пострілів. Про це повідомляє «Суспільне».

Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

За попередньою інформацією, в області працює ППО. Місцеві пабліки повідомляють, що у небі над Одесою літають іранські безпілотники і один із них нібито збили.

«Схоже, ворог застосував у Одесі безпілотники-камікадзе Shahed 136 іранського виробництва», – повідомляє «Думська».

Наразі офіційної інформації немає.

Раніше рашисти атакували порт на Миколаївщині іранськими дронами.

Нагадаємо,  триває 212-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує виконувати завдання з повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.  Окупанти не припиняють завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається для всієї території України.

Теги: Одеса війна обстріл ворог

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