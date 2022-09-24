Прикордонник збив безпілотник антидроновою рушницею (відео)
Дрон ніс боєприпас, який рашисти мали скинути на українське селище
З початку вересня прикордонники приземлили вже два російських безпілотники. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.
«На кордоні з країною-агресором боєць збив безпілотник антидроновою рушницею. Розвідгрупа знайшла приземлений коптер», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поряд з дроном лежав боєприпас, який рашисти мали скинути на українське селище.
«Люди у безпеці, а дрон тепер працюватиме на нас», – додають прикордонники.
Раніше повідомлялося, що зенітники за добу знищили дев’ять повітряних цілей.
Нагадаємо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.
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