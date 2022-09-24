Прикордонник збив безпілотник антидроновою рушницею (відео)

Росія «подарувала» прикордонникам ще один дрон

Дрон ніс боєприпас, який рашисти мали скинути на українське селище

З початку вересня прикордонники приземлили вже два російських безпілотники. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

«На кордоні з країною-агресором боєць збив безпілотник антидроновою рушницею. Розвідгрупа знайшла приземлений коптер», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поряд з дроном лежав боєприпас, який рашисти мали скинути на українське селище.

«Люди у безпеці, а дрон тепер працюватиме на нас», – додають прикордонники.

Раніше повідомлялося, що зенітники за добу знищили дев’ять повітряних цілей.

Нагадаємо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.