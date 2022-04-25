Росія оголосила співробітників дипмісії Німеччини персонами нон грата

40 дипломатів висилають з РФ у відповідь на аналогічне рішення Берліна

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персонами нон грата 40 співробітників дипломатичних установ Німеччини. Дипломатів висилають з РФ у відповідь на аналогічне рішення Берліна, – йдеться у повідомленні російського МЗС.

«Послу ФРН була вручена нота про оголошення persona non grata 40 співробітників німецьких дипломатичних установ в Росії в порядку симетричної відповіді на рішення уряду ФРН», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 квітня Федеральний уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів. Йдеться про 40 співробітників дипломатичного персоналу посольства, які, як вважається, працюють на російські спецслужби. Раніше повідомлялося, Німеччина виявила у російському посольстві близько 100 шпигунів.