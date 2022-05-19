ЗСУ оприлюднили радіообмін пілотів знищеного російського Су-34

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«Підрозділами зенітних ракетних військ на знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Дані перехопленого радіообміну свідчать, що загорівся двигун російського літака і пілоти катапультувались», – зазначається у повідомленні.

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