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    Події в Україні

    ЗСУ оприлюднили радіообмін пілотів знищеного російського Су-34

    Російський літак Су-34 - ЗСУ оприлюднили радіообмін пілотів знищеного російського Су-34

    Російський літак Су-34

    фото: wikipedia.org

    У російського літака загорівся двигун і пілоти катапультувались

    Командування Повітряних Сил ЗСУ опублікувало запис радіообміну російських пілотів збитого 18 травня українськими воїнами ворожого винищувача-бомбардувальника Су-34.

    Судячи із запису після успішної атаки українських бійців у літака загорівся двигун, а окупантам вдалося катапультуватися.

    «Підрозділами зенітних ракетних військ на знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Дані перехопленого радіообміну свідчать, що загорівся двигун російського літака і пілоти катапультувались», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, 18 квітня, Збройні сили України знищили російський літак над територією Харківської області. Також на Харківщині ЗСУ знищили ворожий танк.

    Теги: росія окупанти війна літак Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ оприлюднили радіообмін пілотів знищеного російського Су-34