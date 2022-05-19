ЗСУ оприлюднили радіообмін пілотів знищеного російського Су-34
Російський літак Су-34
У російського літака загорівся двигун і пілоти катапультувались
Командування Повітряних Сил ЗСУ опублікувало запис радіообміну російських пілотів збитого 18 травня українськими воїнами ворожого винищувача-бомбардувальника Су-34.
Судячи із запису після успішної атаки українських бійців у літака загорівся двигун, а окупантам вдалося катапультуватися.
«Підрозділами зенітних ракетних військ на знищено винищувач-бомбардувальник Су-34. Дані перехопленого радіообміну свідчать, що загорівся двигун російського літака і пілоти катапультувались», – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, 18 квітня, Збройні сили України знищили російський літак над територією Харківської області. Також на Харківщині ЗСУ знищили ворожий танк.