ЗСУ збили ворожий літак на Харківщині

Інформацію підтвердив перед телекамерами очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

У понеділок,18 квітня, Збройні сили України знищили російський літак над територією Харківської області. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов під час телемарафону.

За його словами, літак окупантів знищили біля Балаклії.

Зауважимо, що протягом усього понеділка ситуація у Харківській області залишалася тривожною. Кілька разів лунали сигнали повітряної тривоги.

Також російські окупанти щонайменше двічі вдарили по Харкову. В одному із районів обстріляли дитячий майданчик. Загинули чоловік та жінка.

Також зранку постраждав Немишлянський район міста. Снаряд впав біля житлового будинку, що призвело до його часткового руйнування та пошкодження сусідніх. За попередньою інформацією, троє людей загинуло. Кількість поранених встановлюють правоохоронці та рятувальники.

Також 18 квітня 2022 року російські окупанти завдали також удар і по Харківській області, а саме по селу Киселі Лозівського району. Внаслідок цього зруйнувалися житловий будинок та господарські приміщення.

Нагадаємо, за добу на сході ЗСУ «приземлили» ворожий вертоліт та ліквідували 60 окупантів.

Крім того, за минулу добу ЗСУ на південному напрямку знищили понад сто цілей противника