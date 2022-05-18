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    Події в Україні

    На Харківщині ЗСУ знищили ворожий танк (відео)

    На Харківщині ЗСУ знищили ворожий танк (відео)
    фото скріншот відео

    Разом з технікою військові ліквідували і рашистів

    Збройні Сили України продемонстрували, як знищили російський танк Т-80 в Харківській області. Відповідне відео з’явилося на сторінці Генштабу Міоборони у Facebook.

    «Бойова машина піхоти знищена, а деякі російські окупанти вже не блукатимуть по нашій землі. Далі буде... Січеславці обіцяють», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, військові 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили рашистську самохідну артилерійську установку 2С19 «Мста-С». Нагадаємо, ЗСУ знищили окупантів, які готувалися форсувати Сіверський Донець. Також повідомлялося, що над островом Зміїний ЗСУ знищили вертоліт рашистів.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
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    На Харківщині ЗСУ знищили ворожий танк (відео)