На Харківщині ЗСУ знищили ворожий танк (відео)
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Разом з технікою військові ліквідували і рашистів
Збройні Сили України продемонстрували, як знищили російський танк Т-80 в Харківській області. Відповідне відео з’явилося на сторінці Генштабу Міоборони у Facebook.
«Бойова машина піхоти знищена, а деякі російські окупанти вже не блукатимуть по нашій землі. Далі буде... Січеславці обіцяють», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, військові 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка знищили рашистську самохідну артилерійську установку 2С19 «Мста-С». Нагадаємо, ЗСУ знищили окупантів, які готувалися форсувати Сіверський Донець. Також повідомлялося, що над островом Зміїний ЗСУ знищили вертоліт рашистів.