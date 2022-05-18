На Харківщині ЗСУ знищили ворожий танк (відео)

Разом з технікою військові ліквідували і рашистів

Збройні Сили України продемонстрували, як знищили російський танк Т-80 в Харківській області. Відповідне відео з’явилося на сторінці Генштабу Міоборони у Facebook.

«Бойова машина піхоти знищена, а деякі російські окупанти вже не блукатимуть по нашій землі. Далі буде... Січеславці обіцяють», – йдеться у повідомленні.