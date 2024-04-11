Словаччина запропонувала Україні «велику допомогу» у сфері розмінування

Як зазначив прем'єр Фіцо, Словаччина готова співпрацювати з Україною у військовій галузі на комерційній основі

Словаччина хоче допомагати Україні у сфері розмінування територій. Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

«Говорили ми (з прем'єром України Денисом Шмигалем – «Главком») про співпрацю у військовій сфері, де ми пропонуємо велику допомогу у сфері розмінування. Йдеться про конкретні машини для розмінування. Тут проходить велика дискусія про спеціальні машини, агромашини, які можуть використовуватися саме з такою метою», – зазначив прем’єр.

Як наголосив Фіцо, Словаччина хоче допомагати у навчанні та підготовці персоналу, який обслуговуватиме машини для розмінування.

Крім того, посадовець додав, що Словаччина готова співпрацювати з Україною у військовій галузі на комерційній основі.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна бажає Україні якнайшвидшого членства у Євросоюзі.

Нагадаємо, масштаби мінування в Україні значно серйозніші, ніж це було в Афганістані та Сомалі, заявив керуючий програмою ООН з розмінування в Україні Пол Хеслоп. За його словами, які наводить газета The Times, за кількістю мін і боєприпасів, що не розірвалися, Україна перевершує все, з чим стикалася Європа з часів Другої світової війни.

До слова, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.