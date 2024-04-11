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Словаччина запропонувала Україні «велику допомогу» у сфері розмінування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Словаччина запропонувала Україні «велику допомогу» у сфері розмінування
Словаччина пропонує Україні машини для розмінування
фото з відкритих джерел

Як зазначив прем'єр Фіцо, Словаччина готова співпрацювати з Україною у військовій галузі на комерційній основі

Словаччина хоче допомагати Україні у сфері розмінування територій. Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на пресконференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

«Говорили ми (з прем'єром України Денисом Шмигалем – «Главком») про співпрацю у військовій сфері, де ми пропонуємо велику допомогу у сфері розмінування. Йдеться про конкретні машини для розмінування. Тут проходить велика дискусія про спеціальні машини, агромашини, які можуть використовуватися саме з такою метою», – зазначив прем’єр.

Як наголосив Фіцо, Словаччина хоче допомагати у навчанні та підготовці персоналу, який обслуговуватиме машини для розмінування.

Крім того, посадовець додав, що Словаччина готова співпрацювати з Україною у військовій галузі на комерційній основі.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна бажає Україні якнайшвидшого членства у Євросоюзі.

Нагадаємо, масштаби мінування в Україні значно серйозніші, ніж це було в Афганістані та Сомалі, заявив керуючий програмою ООН з розмінування в Україні Пол Хеслоп. За його словами, які наводить газета The Times, за кількістю мін і боєприпасів, що не розірвалися, Україна перевершує все, з чим стикалася Європа з часів Другої світової війни.

До слова, розмінування території України після розв’язаної Росією війни займе 757 років, якщо цим займатимуться 500 команд саперів.

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Теги: Словаччина розмінування війна прем’єр-міністр міни

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