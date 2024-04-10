Боєприпаси та безпілотники. Німеччина передала Україні нову допомогу

Німеччина надасть ЗСУ 6 тис. снарядів калібру 155 мм, а також мільйон набоїв для стрілецької зброї

Німеччина надіслала Україну нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про артилерійські боєприпаси, зброю та безпілотні літальні апарати, йдеться в повідомленні на офіційному сайті німецького уряду.

Як зазначається, до списку нової допомогти ввійшли:

6 тис. снарядів калібру 155 мм;

16 розвідувальних дронів Vector;

30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;

30 комплектів засобів протидії безпілотникам;

70 інфрачервоних камер;

680 штурмових гвинтівок Haenel MK556;

гусеничний всюдихід Warthog (командна машина);

дві машини для розмінування WISENT 1;

11 мобільних систем розмінування;

три мінні трали;

120 гвинтівок Haenel CR308;

50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338;

мільйон набоїв для стрілецької зброї;

5 тис. детонаторів.

Нагадаємо, експорт озброєнь із Німеччини в Україну оновив рекорд 2023 року і продовжує зростати.

Так, з початку січня до кінця березня цього року Берлін продав зброї майже на €5 млрд. Згідно зі звітом Міністерства економіки ФРН, на який посилається газета, поточний показник уже наблизився до значень першого півріччя 2023 року, які становили €5,22 млрд, з яких 72% – €3,54 млрд – пішли на переозброєння України.

До слова, триває 777-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 149 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу Shahed