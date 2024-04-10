Боєприпаси та безпілотники. Німеччина передала Україні нову допомогу
Німеччина надасть ЗСУ 6 тис. снарядів калібру 155 мм, а також мільйон набоїв для стрілецької зброї
Німеччина надіслала Україну нову військову допомогу. Зокрема, йдеться про артилерійські боєприпаси, зброю та безпілотні літальні апарати, йдеться в повідомленні на офіційному сайті німецького уряду.
Як зазначається, до списку нової допомогти ввійшли:
- 6 тис. снарядів калібру 155 мм;
- 16 розвідувальних дронів Vector;
- 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
- 30 комплектів засобів протидії безпілотникам;
- 70 інфрачервоних камер;
- 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556;
- гусеничний всюдихід Warthog (командна машина);
- дві машини для розмінування WISENT 1;
- 11 мобільних систем розмінування;
- три мінні трали;
- 120 гвинтівок Haenel CR308;
- 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338;
- мільйон набоїв для стрілецької зброї;
- 5 тис. детонаторів.
Нагадаємо, експорт озброєнь із Німеччини в Україну оновив рекорд 2023 року і продовжує зростати.
Так, з початку січня до кінця березня цього року Берлін продав зброї майже на €5 млрд. Згідно зі звітом Міністерства економіки ФРН, на який посилається газета, поточний показник уже наблизився до значень першого півріччя 2023 року, які становили €5,22 млрд, з яких 72% – €3,54 млрд – пішли на переозброєння України.
До слова, триває 777-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив 149 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу Shahed
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