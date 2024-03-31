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Футболіст Забарний заявив, що хотів повернутися з Англії до України, щоб піти воювати

Христина Жиренко
glavcom.ua
Футболіст Забарний заявив, що хотів повернутися з Англії до України, щоб піти воювати
Забарний: Я фінансово допомагаю моїм друзям, які йдуть на війну і захищають нашу країну

Ілля Забарний: Я був у Києві, коли війна почалася. Я знаю, як це – почути сигнал тривоги

Захисник англійського «Борнмута» та збірної України з футболу Ілля Забарний в інтерв'ю The Times заявив, що хотів повернутися в Україну та піти воювати на фронт.

«Важко, коли я виходжу на поле, подивившись новини, а там ракета щойно влучила в будівлю. Люди гинуть, мої люди, щодня. Я був у Києві, коли війна почалася. Я знаю, як це – почути сигнал тривоги. Я знаю, як це страшно для всіх. Тож я подумав, що я можу зробити найкраще для своєї країни? 

Я думав про те, щоб повернутися і піти воювати. Я можу просто взяти зброю і навчитися. Я можу сказати: «Стоп, я не хочу грати у футбол». Але ні, я маю грати. Я потрібен українському народу, щоб розповісти світові правду», – сказав Забарний.

Він також зазначив, що допомагає фінансово українським захисникам

«Я фінансово допомагаю нашим військовим, нашим людям, моїм друзям, які йдуть на війну і захищають нашу країну», – наголосив Забарний.

Теги: Ілля Забарний фронт війна НОВИНИ ФУТБОЛУ

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