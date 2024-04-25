Масштабна повітряна тривога тривала менше 30 хв

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні станом на 10:27 була оголошена повітряна тривога. Існувала ракетна небезпека, Росія піднімала в небо Міг-31к. Станом на 10:55 тривогу скасовано.

Мапа тривог мала такий вигляд:

Триває 792-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Загалом, ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.