Ракетна атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч

Головні новини ночі проти 19 квітня

Масштабна повітряна тривога в Україні. Росіяни атакували ракетами Дніпропетровщину. Дрон знову атакував навчальний центр Запорізької атомної електростанції. США обмежили пересування очільника МЗС Ірану, який прибув із візитом до Нью-Йорку. У Білгороді лунали вибухи. Трамп зібрав на $75 млн менше на свою президентську кампанію, аніж Байден. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 17 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Масштабна повітряна тривога в Україні

О 06:14 відбувся відбій масштабної повітряної тривоги в Україні. Тривога тривала понад годину.

Під час повітряної тривоги у Дніпрі та Одесі пролунали вибухи. Внаслідок атаки на Дніпро є влучання у житловий будинок. Офіційної інформації щодо руйнувань та жертв немає. Пишуть про задимлення в декількох районах міста.

Росіяни атакували ракетами Дніпропетровщину

Зранку, 19 квітня, Росія атакувала ракетами Дніпро та Криворіжжя. Внаслідок чого є шестеро поранених людей та одна загибла жінка. Повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Лисак зазначив, що у Дніпрі горить п'ятиповерхівка. Вона частково зруйнована. Під завалами можуть бути люди. Попередньо відомо про шестеро постраждалих.

«На Криворіжжі пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Є руйнування й на Синельниківщині. Там загинула жінка», – повідомив очільник ОВА.

Сергій Лисак наголосив, що повітряна тривога на Дніпропетровщині продовжується.

Дрон знову атакував навчальний центр ЗАЕС

Зранку 18 квітня дрон атакував навчальний центр Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Повідомляється, що обійшлося без пошкоджень та людських жертв.

Представники моніторингу, які знаходяться на ЗАЕС, почули вибух о 10:35 ранку. Однак їм було відмовлено в доступі до навчального центру де ймовірно був вибух, для оцінки масштабів інциденту.

«Це вже третя відома атака на тренувальний центр за останній час, ще два подібних інциденти трапилися минулого тижня. На ЗАЕС повідомили команді МАГАТЕ, яка перебуває на об'єкті, що сьогоднішній дрон було «нейтралізовано», не уточнивши подробиць», – йдеться у повідомленні.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що досі удари безпілотників не ставили під загрозу ядерну безпеку на об'єкті. Але ці безрозсудні атаки повинні бути негайно припинені.

США обмежили пересування очільника МЗС Ірану, який прибув із візитом до Нью-Йорку

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан, який прибув до Нью-Йорка для участі в заходах ООН, разом із делегацією не може пересуватися американською територією, окрім як кількома кварталами навколо об’єктів ООН та аеропорту. Це підтвердив у четвер під час пресбрифінгу заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, пише Укрінформ.

«Сполучені Штати ввели додаткові обмеження на поїздки для делегації на чолі з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Аміром Абдоллахіаном, який перебуває в Нью-Йорку для зустрічей в ООН», – сказав представник Держдепу.

Ведант Пател зазначив, що обмеження дозволяють делегації пересуватися лише в радіусі двох кварталів від району штаб-квартири ООН, представництва Ірану при ООН та резиденції постійного представника Ірану при ООН, а також на шляху до міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді.

«Ми серйозно ставимося до своїх зобов’язань приймаючої сторони ООН, а також надалі стурбовані дестабілізуючою діяльністю Ірану та підтримкою ним тероризму», – повідомив політик.

Заступник речника Держдепартаменту США наголосив, що американська сторона продовжить чітко роз’яснювати Ірану необхідність деескалації та припинення його безрозсудної поведінки.

У Білгороді лунали вибухи

У ніч проти 19 квітня у Білгороді, Росія, було оголошено ракетну загрозу. Згодом пролунала серія вибухів. Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслава Гладков та російські пабліки.

Гладков об 23:00 (за місцевим часом) 17 квітня написав, що було запущено сирену ракетної небезпеки у Білгороді та районі. Через 15 хвилин губернатор заявив про скасування такої небезпеки.

Російські пабліки повідомляють, що уламок снаряда пробив кришу автомобіля та пошкодив його салон.

Telegram-канали розповідали про численні вибухи як у самому Білгороді, так і в області, зокрема і в районі Шебекіно. Місцеві жителі повідомляли про понад десять вибухів.

Трамп зібрав на $75 млн менше на свою президентську кампанію, аніж Байден

Експрезидент США Дональд Трамп відстає від президента Джо Байдена на $75 млн у грошових перегонах через скорочення донорської бази. Про це повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що Дональд Трамп зібрав на $75 млн менше на свою президентську кампанію, аніж Джо Байден, і має на 270 тис. менше унікальних донорів, ніж на тому ж етапі своєї боротьби за Білий дім чотири роки тому.

Financial Times пише, що кампанія Трампа та пов'язані з нею комітети політичних дій залучили близько 900 тис. донорів з липня 2023 року по перший квартал 2024 року порівняно з 1,17 млн донорів за аналогічний період перегонів 2020 року. Президент Байден також відкрив величезну перевагу у зборі коштів, як показують дані, зібравши $165 млн за перші три місяці року – на $75 млн більше, ніж протрампівські групи, які зібрали трохи менш як $90 млн.

Видання зауважує, що на кінець березня Джо Байден мав $146 млн на руках і зібрав $368 млн у цьому виборчому циклі. Протрампівські групи повинні надати цифри до встановленого федеральними органами крайнього терміну в суботу ввечері. На кінець 2023 року вони мали $65 млн готівкою. Ці дані з'явилися в той час, коли обидва кандидати активізували свої зусилля зі збору коштів, а до листопадового голосування залишилося трохи менш як сім місяців.

«Президент Трамп зібрав більше коштів у першому кварталі, коли він був чинним президентом, ніж Джо Байден зібрав у першому кварталі, коли він був чинним президентом цього року», – сказала прессекретар кампанії Трампа Кароліна Левітт.

Видання зауважує, що гроші залишаються вирішальним фактором у багатомісячних перегонах за Білий дім, оскільки кандидати проводять багатомільйонні рекламні кампанії в штатах, що вагаються, перед голосуванням. У 2020 році Байден зібрав рекордні $1 млрд пожертвувань, а Трамп – близько $775 млн, згідно з даними некомерційної організації Open Secrets.

Техаський бізнесмен Рой Бейлі, головний фандрайзер провальної президентської кампанії Рона ДеСантіса, сказав, що Байден має «величезну перевагу» на посаді президента, але завдяки широкому висвітленню Трампа в ЗМІ йому не потрібно було збирати стільки грошей.

«Я думаю, що він може все надолужити», – повідомила Бейлі, яка збирала кошти для Трампа у 2020 році та збиратиме їх знову у 2024 році.

Financial Times пише, що дрібні донори – ті, що дають 200 доларів або менше – мають вирішальне значення для кампаній Трампа. Але багато мегадонорів також підтримують його після того, як раніше вкладали гроші в республіканських суперників на праймеріз, таких як Ніккі Гейлі, яка минулого місяця вибула з гонки за номінацію від партії.

Дані за перший квартал не включають деякі з нещодавніх заходів зі збору коштів, які Трамп провів з цими великими донорами. 6 квітня мільярдер хедж-фонду Джон Полсон провів захід, на якому, як стверджує кампанія Трампа, було зібрано $50 млн, що стало найбільшим політичним фандрейзингом в історії США. Раніше того ж тижня Байден заявив, що зібрав понад $25 млн на заході з колишніми президентами Біллом Клінтоном і Бараком Обамою в нью-йоркському Radio City Music Hall.

За даними видання, барон сланцевої нафти Гарольд Хемм, який був співголовою збору коштів у Полсона, що збір коштів у Флориді показав, що Трамп перебуває в «дуже, дуже хорошій формі» з погляду збору коштів.

«Сума грошей, яку він зібрав (Ред. – на зборах у Флориді), вдвічі перевищує ту, яку Байден зібрав навіть за допомогою Обами і Клінтон, – я думаю, це говорить про все, що вам потрібно знати», – сказав Гарольд Хемм.

Трамп використовує свої юридичні проблеми для збору коштів, але також витрачає значні кошти на свій захист у чотирьох кримінальних процесах і цивільній справі про шахрайство, яка загрожує його бізнес-імперії. У вівторок він знову був у суді в Нью-Йорку на кримінальному процесі, пов'язаному з його платежами порнозірці. Цього року Трамп зібрав $175 млн, щоб внести заставу і подати апеляцію в цивільному суді Нью-Йорка, а також продав кросівки за $399 і Біблії за $59,99, пише видання.

ЗМІ зазначає, що Трамп також зможе залучити потенційно сотні мільйонів доларів, продавши акції своєї нещодавно зареєстрованої на біржі медіакомпанії вже у вересні, за кілька тижнів до виборів. Однак вартість акцій впала на дві третини від свого піка три тижні тому.

Минулого року групи, що підтримують Трампа, витратили понад $50 млн на його юридичні послуги. Але найкращий день для збору коштів серед дрібних донорів припав на 25 серпня, коли колишній президент здався владі в Атланті за звинуваченням у кримінальному злочині, який він намагався здійснити, щоб скасувати вибори 2020 року. Одразу після того, як він здався, кампанія Трампа розмістила його фотографію на футболках і чашках, залучивши близько 85 000 внесків – приблизно в 10 разів більше, ніж у звичайний день – і зібравши майже $4,3 млн.