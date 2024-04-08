Зеленський відреагував на удар по центру Білопілля

Внаслідок атаки по Білопіллі загинула жінка та є троє поранених

Україні потрібно «більше можливостей, щоб бити по Росії» у відповідь на її обстріл центру Білопілля в Сумській області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Наразі в нашому місті Білопілля Сумської області триває рятувальна операція після російського удару керованою авіабомбою – прямо по центру міста», – йдеться в заяві.

За словами президента, «багато пошкоджень міської забудови, є поранені, станом на цей час відомо про одного загиблого».

Зеленський повідомив, що «Україні потрібно більше можливостей бити державу-терориста у відповідь – військових, санкційних, економічних, юридичних та інших можливостей».

«Окупант нічого іншого не зрозуміє. Тільки силу, тільки власні, російські втрати. І ми маємо це забезпечити – всі у світі, хто дійсно цінує мир і прагне миру», – додав президент.

У місті Білопілля Сумської області, яке зазнало обстрілу вдень 8 квітня, загинула жінка, ще троє людей зазнали поранень, один із поранених перебуває в тяжкому стані, повідомила обласна військова адміністрація. За даними влади, по центру Білопілля російські військові скинули чотири керовані авіабомби.

Як повідомлялося, унаслідок російської атаки по Сумщині, була пошкоджена будівля пожежно-рятувального підрозділу.

До слова, у двох територіальних громадах на Сумщині ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Планується вивезти 297 дітей із 52 населених пунктів Сумської області. Його погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.