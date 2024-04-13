«Є повідомлення, що по російським окупантам в Маріуполі вчора було завдано ракетний удар»

Огляд ситуація на фронті

Почнемо із заяви від Генштабу ЗСУ про те, що нашому військовому командуванню таки вдалось налагодити процес ротації військ так, щоб дати відпочивати бойовим бригадам навіть в поточних умовах боїв.

Це вдалось завдяки скороченню чисельності підрозділів, які не беруть безпосередньої участі в боях, робота по налагодженні системи ротацій в Силах оборони України триватиме й надалі.

Є повідомлення про нові результативні удари по РФ із використанням наших БПЛА.

Було повторно атаковано Новошахтинський НПЗ, який уже зазнавав ударів місяць назад.

Наші дрони також ударили по одному із важливих об’єктів РФ за 650 кілометрів від нашого кордону, де розташована зокрема радіолокаційна станція далекого радіусу дії «Контейнер», що призначена для виявлення різного роду повітряних цілей на дальність аж три тисячі кілометрів.

Є також повідомлення, що по російським окупантам в Маріуполі вчора було завдано ракетний удар.

Результати поки невідомі, росіяни стверджують, що начебто змогли збити одну ракету Storm Shadow.

В даному випадку важливим є хоча б те, що земля під ногами російських окупантів горить буквально всюди.

Одна із команд OSINT-дослідників опублікувала свої підрахунки, із яких випливає, що останні кілька місяців РФ тримає рівень виробництва нових танків в середньому 20 одиниць на місяць, розконсервації старих – 70 одиниць на місяць.

Показник по розконсервації тримається таким уже 5-7 місяців, із чого випливає, що росіяни могли впертись у своєрідну «стелю» по темпам відновлення танків, яку їм «перескочити» не вдається.

Крім того, виявилось, що під французькі керовані авіабомби AASM Hammer в строю ЗСУ були адаптовані не тільки МіГ-29, але й Су-27 також.

За напрямками по фронту:

Авдіївський напрямок

Наші воїни тут продовжують стримувати ворога, армія РФ на даний момент не змогла обійти оборону ЗСУ.

Бахмутський напрямок

Особливо з поправкою на події цього тижня лишається особливо важливим те, що лінія фронту в підсумку тут тримається стабільно, завдяки діям наших бійців.

Новопавлівський напрямок

Ситуація лишається загалом незмінною, попри всі зусилля ворога.

Куп’янський та Лиманський напрямки

А ось тут маємо ще раз звернути увагу на особливий тактичний успіх Сил оборони України, які тут на тривалий час примусили ворога відмовитись від активності на полі бою взагалі.

Південь

На Запорізькому напрямку воїни ЗСУ розгорнули полювання на російські ЗРК «Тор» як небезпечні для наших дронів, оператори БПЛА в районі Кринок на Херсонщині працюють над ще більшим ускладненням логістики для армії РФ.