ЗСУ підняли державний прапор у деокупованому селі на Херсонщині (відео)

Офіційно про звільнення Золотої Балки наразі не повідомлялося.

Українські військові підняли державний прапор у центрі села Золота Балка Нововоронцовського району Херсонської області. Про це повідомляє Telegram Перший Міський. Кривий Ріг.

Прапор України був піднятий бійцями Національної гвардії України. Офіційно про звільнення Золотої Балки наразі не повідомлялося.

Як повідомлялося, українські Збройні сили звільнили від окупантів селище міського типу Борова в Ізюмському районі Харківської області.

Нагадаємо, триває 222-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.