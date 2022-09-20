Деокупація Луганщини та Криму: генерал США зробив прогноз

Ходжес очікує, що українські захисники деокупують Крим до середини 2023 року

Українські захисники можуть відтіснити російських загарбників у Луганській області на позиції 23 лютого до кінця 2022 року. Про це заявив колишній командувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес у бліц-інтерв'ю «РБК-Україна».

«Я очікую, що українські сили до кінця року відтіснять росіян на лінію 23 лютого і що вони продовжать боротьбу всю зиму, щоб і надалі чинити тиск на росіян, не даючи їм можливості перегрупуватися, відновити свої сили», – сказав він.

Ходжес також очікує, що українські захисники деокупують Крим до середини 2023 року.

Крім того, генерал США вважає, що керівництво РФ намагається зрозуміти, як вивести росіян з Херсонської області, щоб це не перетворилося на панічний відхід або не призвело до масштабних втрат від артилерійського та ракетного вогню, коли окупанти почнуть рухатися та перетинати річку.

Як повідомлялося, прихильники «русского міра» втікають із Луганщини до РФ.