ЗСУ увійшли в Борову під Ізюмом (відео)

Більша частина Борівської селищної територіальної громади під контролем захисників

Українські Збройні сили звільнили від окупантів селище міського типу Борова в Ізюмському районі Харківської області. Про це повідомляє Борівська селищна рада.

«Борова і більша частина Борівської селищної територіальної громади під контролем ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Наразі триває зачистка територій.

Раніше повідомлялося, що українські захисники звільнили від російських загарбників село Піски-Радьківські в лівобережній частині Борівської громади Харківської області. Звільнення населених пунктів Борівщини на Лівому березі Оскола почалося з півдня.

Нагадаємо, триває 222-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.