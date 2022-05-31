  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. ЗСУ показали, як підірвали БМД повітрянодесантних військ Росії (відео)
рус
    Події в Україні

    ЗСУ показали, як підірвали БМД повітрянодесантних військ Росії (відео)

    ЗСУ показали, як підірвали БМД повітрянодесантних військ Росії (відео)

    Українські десантники замінували місцевість

    Львівські десантники спритно знищують військову техніку росіян. На опублікованому відео Міністерства оборони видно, яка українські військові підривають БМД повітрянодесантних військ Росії.

    «На відео – робота інженерно-саперного підрозділу 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ, що заздалегідь підготував вибухові «сюрпризи» російським загарбникам у вигляді замінованих ділянок місцевості», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, ЗСУ збили унікальний російський вертоліт для VIP-перевезень. Як повідомлялося, ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області.

    До слова, Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області. В результаті був знищений склад боєприпасів окупантів.

    Як повідомлялося, за 97 днів війни українські військові ліквідували 30500 окупантів та знищили 174 гелікоптери ворога.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ показали, як підірвали БМД повітрянодесантних військ Росії (відео)