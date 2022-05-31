За добу 150 солдат та один літак: Генштаб оновив втрати ворога

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках

За 97 днів війни українські військові ліквідували 30500 окупантів та знищили 174 гелікоптери ворога. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 30500 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1358 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 3302 (+20) од,

артилерійських систем – 649 (+6) од,

РСЗВ - 207 (+2) од,

засоби ППО – 93 (+0) од,

літаків – 208 (+1) од,

гелікоптерів – 174 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 515 (+8),

крилаті ракети – 120 (+2),

кораблі /катери – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2275 (+11) од,

спеціальна техніка – 48 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, триває 97-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бої тривають на Донецькому напрямку. Противник здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля ворог зосереджує на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк, активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби.

Як пвідомлялося, російські військові продовжують штурмувати райони міст Сєвєродонецьк і Тошківка, а також райони Золотого, Комишувахи й Ниркового в Луганській області