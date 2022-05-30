Чорнобаївка-22: ЗСУ знищили російський склад із боєприпасами

Українські захисники знову ліквідували ворога в Чорнобаївці

Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області. В результаті був знищений склад боєприпасів окупантів. Про це повідомив радник керівника офісу президента Олексій Арестович у Facebook.

За його словами, вже в 22-й раз українські захисники знищують ворога в Чорнобаївці.

«Якщо рахувати 21 серію за сезон, то вчора ввечері в Чорнобаївці відкрили новий. 22-е або 1-е в новому сезоні поразка складу б/п. Детонація тривала не менш як годину», – написав він.

Нагадаємо, 16 травня ЗСУ знову вдарили по російських загарбниках у районі Чорнобаївкина Херсонщині.

Тим часом СБУ перехопила розмову окупанта про Чорнобаївку. Раніше Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

Також на Харківщині з’явилася своя «Чорнобаївка» – Арестович.

Триває 96-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, а на Сєверодонецькому – на північно-східних та південно-східних околицях Сєверодонецька.