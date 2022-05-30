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    Події в Україні

    ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області

    ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області
    фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ

    Було успішно знищено близько двадцяти російських окупантів разом з бронетехнікою

    80-та окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ знищила взвод 104-го десантно-штурмового полку з Псковської області РФ. Про йдеться у повідомленні бригади у Facebook.

    Також ЗСУ опублікували відповідні фото «розгрому». «Було успішно знищено біля двадцяти російських окупантів разом з бронетехнікою, які просувалися вперед», – повідомив командир артилерійського підрозділу 80-ї бригади ДШВ.

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    ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області
    ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області

    Слід зазначити, що ця російська військова частина ще з 2014 року неодноразово протистояла саме львівським десантникам й зазнавала значних втрат від захисників України.

    Нагадаємо, Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області. В результаті був знищений склад боєприпасів окупантів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ розгромили взвод десантників із Псковської області