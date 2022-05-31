На Луганщині Росія хоче взяти ЗСУ у кільце – британська розвідка

Наразі на околицях Сєвєродонецька точаться вуличні бої

Захоплення Росією Лимана, ймовірно, виходить із плану оточення Сєверодонецька та закриття котла навколо українських сил у Луганській області. Прогрес російських військ у регіоні повільний, однак певні успіхи вони все ж мають. Про це 31 травня повідомляє міноборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

«Росія досягла локальних успіхів, шляхом зосередження сил і вогню на відносно невеликій території. Але це змушує РФ йти на ризик в інших місцях», – ідеться в повідомленні.

За даними звіту, наразі тривають сильні обстріли Луганської області, на околицях Сєвєродонецька, точаться вуличні бої.

«Політична мета РФ, ймовірно, окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Для досягнення цієї мети Росії необхідно буде досягти успіху за межами Сєверодонецька, включаючи ключове місто Краматорськ та магістральну дорогу М04 Дніпро-Донецьк», – йдеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначають, що підрозділи Південного угруповання військ Росії, ймовірно, очолюють найбільш успішний напрямок за підтримки Центрального угруповання військ, що йде з півночі.

Нагадаємо, триває 97-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Запеклі бої тривають на Донецькому напрямку. Противник здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Також у Сєвєродонецьку окупанти кидають усі сили на захоплення міста.