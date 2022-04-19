ЗСУ показали знищений склад боєприпасів окупанта (відео)

Ворожі боєприпаси ліквідувала артилерія «Едельвейсів»

Збройні сили України знищили замаскований склад боєприпасів російських окупантів. Відповідне відео оприлюднило командування Сухопутних військ ЗСУ у Telegram-каналі.

«Ось такий сучасний вигляд знищеного російського складу боєприпасів на нашій території. Це робота артилерії «Едельвейсів». Святковий пікнік до Великодня вдався на славу! Найсмачніше вже підсмажене та...знищене!.. Операція «маскування» від непрошених гостей провалилась, не почавшись. Лузери вони в крові лузери. Кадри, які по-справжньому надихають!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині військові збили новітній російський безпілотник. Нагадаємо, годинний штурм російськими окупантами позицій ЗСУ в районі Олександрівки Херсонської області залишився безуспішним. Ворог відступив для відновлення сил. Також українські військові сьогодні вночі відбили наступ ворога у Рубіжному та Попасній.