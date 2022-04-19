Скількох жителів Маріуполя вбили рашисти. Мер міста озвучив страшну цифру

Бойченко: «Кількість тіл, яка залишалась на вулицях, за нашою оцінкою – 21 тис. населення»

На даний час у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч громадян. Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко на YouTube-каналі «Говорить Україна».

«На цей час на вулицях залишились ще тисячі наших мешканців, які були вбиті ворожими літаками та артилерією, це відбувалося два тижні поспіль. Майже зруйнували центр міста у попіл. На жаль, та кількість тіл, яка залишалась на вулицях, за нашою оцінкою – 21 тисяча населення. Місто закрили зараз, щоб приховувати злочини. Мешканці, які залишились, дають нам інформацію, що ворог збирає тіла, ховає у сховищах, потім формує братські могили, або спалюють у пересувних крематоріях, або вивозять до Харцизська, де є маленький крематорій», – поділився Вадим Бойченко.

Мер Маріуполя розповів, що евакуацію міста ускладнюють пунктами пропуску навколо міста, це так звані фільтраційні табори, які розгорнули ворожі сили. Перевіряють кожного, процес займає тижні, навіть місяці. За добу проходить фільтрацію 10-15 осіб. Станом на 21 березня, за офіційною статистикою, у Маріуполі загинуло 5000 тисяч мирних громадян, яких поховали у братських могилах.

Міський голова Маріуполя розповів, що сьогодні місто залишається без зв’язку та інтернету. Допомагають ворогу колаборанти, які зрадили Україну. 60% території захопили окупанти, але мужні українські воїни намагаються відстояти територію. За словами Бойченко, Путіним керує банальна заздрість.

«Перше – це реванш за 2014 рік, адже Маріуполь тоді не скорився. А по-друге, у Донецьку за ці 8 років нічого не відбулося, там лише руйнування. А Маріуполь за цей час став сучасним європейським містом. Тому у 2020 році пункти перетину кордону між Донецьком та Маріуполем закрили, щоб люди не побачили, як змінюється місто. Тож мета була зруйнувати. Путін не пускає до міста жодної евакуаційної місії, адже тоді стане очевидним той жах, який у місті, і люди, які виїжджають, всі кажуть, що якщо є пекло на землі, то воно в Маріуполі. Якщо ви жахаєтеся Бучі, то множте на 10 і більше, щоб уявити, те що відбувається у Маріуполі», – зазначив Бойченко.

Нагадаємо, засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться після успішної битви за Донбас.

Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому можна побачити, що окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по Азовсталі, але продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору з артилерії та танків.