Військові відбили наступ ворога у Рубіжному та Попасній

ЗСУ повідбивали наступ у Попасній та Рубіжному

Гайдай: «Загострення вже почалось, важка ситуація, але наші захисники тримають лінію оборони»

Українські військові сьогодні вночі відбили наступ ворога у Рубіжному та Попасній. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

«Загострення вже почалось, важка ситуація, але наші захисники тримають лінію оборони. Повідбивали наступ у Рубіжному, у Попасній. У ворога втрати у десятки загиблих, наші хлопці збили безпілотник «Орлан-10», важку техніку так само підбили. Тобто тримають позиції», - розповів Гайдай.

За його словами, вночі кількість атак, обстрілів та авіаударів суттєво збільшилась, але жодних успіхів ворог не мав.

15 квітня Гайдай інформував, що в Рубіжному тривають позиційні бої, місто зазнало серйозних руйнувань.

«Рубіжне. Важко впізнати. Ось так реально виглядає «русский мир»: горе, смерть і розруха, які несуть війська Збройних сил РФ – безжальні вбивці цивільного населення. Замість промислового міста – руїни. Орки знищили все», – казав голова ОВА.

Як повідомлялося, найбільше руйнувань за учора від рук рашистів зазнала Кремінна на Луганщині.

Нагадаємо, годинний штурм російськими окупантами позицій ЗСУ в районі Олександрівки Херсонської області залишився безуспішним. Ворог відступив для відновлення сил.