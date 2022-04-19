  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Військові відбили наступ ворога у Рубіжному та Попасній

    ЗСУ повідбивали наступ&nbsp;&nbsp;у Попасній та Рубіжному - Військові відбили наступ ворога у Рубіжному та Попасній
    ЗСУ повідбивали наступ  у Попасній та Рубіжному
    фото: Укрінформ

    Гайдай: «Загострення вже почалось, важка ситуація, але наші захисники тримають лінію оборони»

    Українські військові сьогодні вночі відбили наступ ворога у Рубіжному та Попасній. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

    «Загострення вже почалось, важка ситуація, але наші захисники тримають лінію оборони. Повідбивали наступ у Рубіжному, у Попасній. У ворога втрати у десятки загиблих, наші хлопці збили безпілотник «Орлан-10», важку техніку так само підбили. Тобто тримають позиції», - розповів Гайдай.

    За його словами, вночі кількість атак, обстрілів та авіаударів суттєво збільшилась, але жодних успіхів ворог не мав.

    15 квітня Гайдай інформував, що в Рубіжному тривають позиційні бої, місто зазнало серйозних руйнувань.

    «Рубіжне. Важко впізнати. Ось так реально виглядає «русский мир»: горе, смерть і розруха, які несуть війська Збройних сил РФ – безжальні вбивці цивільного населення. Замість промислового міста – руїни. Орки знищили все», – казав голова ОВА.

    Як повідомлялося, найбільше руйнувань за учора від рук рашистів зазнала Кремінна на Луганщині.

    Нагадаємо, годинний штурм російськими окупантами позицій ЗСУ в районі Олександрівки Херсонської області залишився безуспішним. Ворог відступив для відновлення сил.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти Луганщина війна обстріл Попасна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Військові відбили наступ ворога у Рубіжному та Попасній