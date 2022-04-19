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    На Одещині військові збили новітній російський безпілотник

    На Одещині військові збили новітній російський безпілотник
    фото з відкритих джерел

    «Орлан-10» вважається одним з найновітніших безпілотників у російській армії

    Сьогодні вранці, 19 квітня, Збройні сили України знищили черговий безпілотний апарат РФ Орлан-10, який намагався розвідати ситуацію навколо об'єктів критичної інфраструктури Одеси. Про це повідомила пресслужба повітряного командування Південь.

    «Зранку воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий БПЛА «Орлан-10», який вкотре намагався здійснити розвідувальну діяльність об'єктів критичної інфраструктури Одеси», зазначили військові.

    «Орлан-10» багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними та локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Швидкість 90−150 км/год, максимальна висота польоту 5 тис. м, тривалість польоту до 16 годин. Може нести на борту декілька типів цільового устаткування: тепловізор, фотокамеру, гіростабілізовану відеокамеру, радіопередавач, ретранслятор тощо. Розроблений російським військовим підприємством.

    Нагадаємо, українські військові сьогодні вночі відбили наступ ворога у Рубіжному та Попасній.

    Годинний штурм російськими окупантами позицій ЗСУ в районі Олександрівки Херсонської області залишився безуспішним. Ворог відступив для відновлення сил.

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    Теги: росія окупанти Одеса війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    На Одещині військові збили новітній російський безпілотник