На Одещині військові збили новітній російський безпілотник

«Орлан-10» вважається одним з найновітніших безпілотників у російській армії

Сьогодні вранці, 19 квітня, Збройні сили України знищили черговий безпілотний апарат РФ Орлан-10, який намагався розвідати ситуацію навколо об'єктів критичної інфраструктури Одеси. Про це повідомила пресслужба повітряного командування Південь.

«Зранку воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий БПЛА «Орлан-10», який вкотре намагався здійснити розвідувальну діяльність об'єктів критичної інфраструктури Одеси», – зазначили військові.

«Орлан-10» – багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними та локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Швидкість 90−150 км/год, максимальна висота польоту 5 тис. м, тривалість польоту до 16 годин. Може нести на борту декілька типів цільового устаткування: тепловізор, фотокамеру, гіростабілізовану відеокамеру, радіопередавач, ретранслятор тощо. Розроблений російським військовим підприємством.

Нагадаємо, українські військові сьогодні вночі відбили наступ ворога у Рубіжному та Попасній.

Годинний штурм російськими окупантами позицій ЗСУ в районі Олександрівки Херсонської області залишився безуспішним. Ворог відступив для відновлення сил.