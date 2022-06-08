Рашисти обстрілюють Сумщину з авіації та артилерії: є поранені

У Середино-Будській громаді окупанти влучили у цивільну будівлю

Російські війська продовжують обстрілювати з авіації та артилерії українські території. Зокрема, сьогодні під обстріл вчергове потрапила Сумщина. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

«Після 11 ранку мінометний обстріл Есманської громади. Близько 10 «прильотів». Пообіді ворог також відкривав вогонь по територіям Хотінської та Юнаківської громад. Працювали з мінометів та крупнокаліберних кулеметів», – йдеться в повідомленні.

У Шосткинському районі внаслідок обстрілу зруйноване приміщення підрозділу Держприкордонслужби України. Його відкрили у 2015 році для тримання незаконних мігрантів. На війні воно не використовується.

«Близько 15 години, 6 «прильотів». Мінометний вогонь по території Середино-Будської громади. Також прослуховувались кулеметні черги. Потрапляння у господарську цивільну споруду», – повідомив Живицький.

Після 16 години російські літаки нанесли два авіаудари по Краснопільській громаді. Поранено 1 людину та знищено 1 автомобіль.

Нагадаємо, триває сто п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На низці напрямків тривають активні бойові дії. Зокрема, на Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ходине, Рижівка та Велика Писарівка Сумської області. Окрім того, противник виконував провокативні прольоти армійської авіації вздовж державного кордону України.