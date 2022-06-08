Ващук розповів, що зробили окупанти з його будинком у Гостомелі

Вороги розграбували помешкання футболіста, з якого він змушений був евакуюватися

Російські окупанти вкрали всі спортивні нагороди та завойовані кубки

Колишній гравець збірної України, «Чорноморця» і «Динамо» (Київ), а нині тренер у футбольній школі, футболіст Владислав Ващук на початку повномасштабного вторгнення два тижні разом з сім'єю змушений був укриватися в підвалі від ворожих обстрілів. А за три дні після евакуації в його будинок увірвалися загарбники. Про пережиту окупацію Гостомеля Ващук розповів в інтерв'ю італійській газеті La Reppublica.

Захисник і екскапітан київського «Динамо» нещодавно повернувся в свій будинок, де навчився по звуку відрізняти постріл міномета від танка і про те, що довелося пережити йому і його дітям.

«Це було пекло», – зізнається Ващук.

Російські солдати, що ввалилися в його будинок, взяли в «трофей» всі його спортивні нагороди – викрали призи за вісім перемог у чемпіонатах України, шість кубків України та суперкубок.

«Пам'ять про мою кар'єру розграбована, і, можливо, перепродана», – говорить знаменитий футболіст.

У своєму Facebook Ващук також раніше розповів, що рашисти викрали у нього Орден мужності третього ступеня, що в його двір заїхали два російських БТРи, а самі «орки» перевернули будинок і винесли все, що можна.

Нагадаємо, ексгравець «Динамо» Ващук із сім’єю 15 днів провів у підвалі без їжі та світла.

Також легендарний захисник «Динамо» Ващук розповів про виживання у Гостомелі.

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