  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. ЗСУ звільнили ще одне село на півдні: до Херсона залишається 15 км
рус
    Події в Україні

    ЗСУ звільнили ще одне село на півдні: до Херсона залишається 15 км

    Контрнаступ Збройних сил України на території Херсонщини продовжується - ЗСУ звільнили ще одне село на півдні: до Херсона залишається 15 км
    Контрнаступ Збройних сил України на території Херсонщини продовжується
    фото з відкритих джерел

    Українські військові звільнили село Благодатне

    Збройні сили України звільнили село Благодатне на Херсонщині. До обласного центру залишається 15 км. Про це повідомив військовий кореспондент Роман Бочкала у своєму Telegram-каналі.

    «У Херсонській області, у процесі контрнаступу, ЗСУ звільнили населений пункт Благодатне. До міста Херсона всього 15 км. Слава Україні! Слава ЗСУ!», – йдеться в повідомленні.

    .jpg_04

    Раніше повідомлялося, що українські війська здійснили контрнаступ на Херсонщині. За даними британської розвідки, Росія продовжує атакувати у Сєвєродонецьку з трьох напрямків, хоча українська оборона тримається.

    Нагадаємо, триває 105-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти ведуть штурмові дії на Слов’янському напрямку, на Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ звільнили ще одне село на півдні: до Херсона залишається 15 км