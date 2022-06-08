ЗСУ звільнили ще одне село на півдні: до Херсона залишається 15 км

Українські військові звільнили село Благодатне

Збройні сили України звільнили село Благодатне на Херсонщині. До обласного центру залишається 15 км. Про це повідомив військовий кореспондент Роман Бочкала у своєму Telegram-каналі.

«У Херсонській області, у процесі контрнаступу, ЗСУ звільнили населений пункт Благодатне. До міста Херсона всього 15 км. Слава Україні! Слава ЗСУ!», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські війська здійснили контрнаступ на Херсонщині. За даними британської розвідки, Росія продовжує атакувати у Сєвєродонецьку з трьох напрямків, хоча українська оборона тримається.

Нагадаємо, триває 105-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти ведуть штурмові дії на Слов’янському напрямку, на Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації.