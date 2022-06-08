Банкова відреагувала на плани РФ щодо Литви

Подоляк про плани Думи: апетити Росії не обмежаться Україною

Намір Держдуми скасувати ухвалу про незалежність Литви є черговим доказом несправності російської влади. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

«Це (плани про «скасування» незалежності Литви – ред.) – ще один доказ того, що апетити імперії не обмежуються Україною. Будь-які розмови про шлях до миру через збереження варварської фізіономії Росії – самообман, який принесе війну на територію ЄС», – наголосив Подоляк.

За його словами, зараз війну можливо зупинити лише якщо союзники України прискорять і збільшать військову допомогу для ЗСУ.

Нагадаємо, депутати РФ хочуть скасувати незалежність Литви.

А ще Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.

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