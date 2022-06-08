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    Події в Україні

    Банкова відреагувала на плани РФ щодо Литви

    Кремль здатен принести війну на територію ЄС - Банкова відреагувала на плани РФ щодо Литви
    Кремль здатен принести війну на територію ЄС
    фото з відкритих джерел

    Подоляк про плани Думи: апетити Росії не обмежаться Україною

    Намір Держдуми скасувати ухвалу про незалежність Литви є черговим доказом несправності російської влади. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

    «Це (плани про «скасування» незалежності Литви – ред.) – ще один доказ того, що апетити імперії не обмежуються Україною. Будь-які розмови про шлях до миру через збереження варварської фізіономії Росії – самообман, який принесе війну на територію ЄС», – наголосив Подоляк.

    За його словами, зараз війну можливо зупинити лише якщо союзники України прискорять і збільшать військову допомогу для ЗСУ.

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    Нагадаємо, депутати РФ хочуть скасувати незалежність Литви.

    А ще Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.

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    Теги: ЄС росія окупанти ЗСУ війна незалежність Литва Україна Twitter окупація радник Михайло Подоляк #stoprussia
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    Банкова відреагувала на плани РФ щодо Литви