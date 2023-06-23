ЗСУ вдарили по Чонгарському мосту. Пентагон відреагував

«Це боротьба України і вона сама обирає цілі»

Сполучені Штати Америки не причетні до ударів по Чонгарському мосту, і Україна від початку повномасштабного вторгнення сама обирає цілі для ударів. Про це заявив прессекретар Пентагону Патрік Райдер на брифінгу.

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Райдер наголосив, що це боротьба України і вона її планує.

«Ми зосереджені на роботі з ними (українцями – «Главком»), нашими союзниками і партнерами, щоб переконатися, що у них є бойові можливості, необхідні їм для захисту своєї країни і повернення суверенної території... Вони обирають цілі і виконують цю місію», – наголосив речник Пентагону.

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Нагадаємо, 22 червня окупанти заявили про приліт по мосту на кордоні з Кримом. Було завдано удару по Чонгарському мосту.

За словами Сальдо, пошкоджено кілька мостів. Удар по них нібито нанесли ракетами Storm Shadow.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував удар по Чонгарському мосту і заявив, що «якщо зірки запалюють, це для чогось потрібно» та «далі буде».