«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту
Юсов: «Якщо зірки запалюють, це для чогось потрібно»
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував удар по Чонгарському мосту, який з’єднує Херсонщину та окупований Крим. Про це він сказав в ефірі «24 каналу».
«Якщо зірки запалюють, це для чогось потрібно. Ми коментуватимемо речі, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях, після того, як їх буде звільнено», – заявив він.
Юсов зазначив, що зараз триває робота Сил безпеки, оборони, Руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях, й вона буде продовжена.
«Можна лише коментувати, що далі буде», – додав він.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти заявили про приліт по мосту на кордоні з Кримом. Було завдано удару по Чонгарському мосту.
За словами Сальдо, пошкоджено кілька мостів. Удар по них нібито нанесли ракетами Storm Shadow.
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