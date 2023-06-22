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«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Далі буде». Розвідка прокоментувала удар по Чонгарському мосту
Чонгарський міст після «бавовни»
фото з соцмереж

Юсов: «Якщо зірки запалюють, це для чогось потрібно»

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував удар по Чонгарському мосту, який з’єднує Херсонщину та окупований Крим. Про це він сказав в ефірі «24 каналу».

«Якщо зірки запалюють, це для чогось потрібно. Ми коментуватимемо речі, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях, після того, як їх буде звільнено», – заявив він.

Юсов зазначив, що зараз триває робота Сил безпеки, оборони, Руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях, й вона буде продовжена.

«Можна лише коментувати, що далі буде», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти заявили про приліт по мосту на кордоні з Кримом. Було завдано удару по Чонгарському мосту.

За словами Сальдо, пошкоджено кілька мостів. Удар по них нібито нанесли ракетами Storm Shadow.

Теги: Крим війна ЗСУ окупанти

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